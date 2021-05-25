Diyarbakırspor'un BAL yolculuğu başlıyor

TFF, pandemi nedeniyle 1.5 yıldır askıda olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nin yol haritasını belirledi. 9 Haziran'da başlayacak olan ligin şampiyonluk adayı Diyarbakırspor'un grubu ve fikstürü yarın belli olacak.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon 266 takımın katılımıyla oynanacak olan BAL, Covid-19 riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statüde ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılmayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutularak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer almalarına karar verildi. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak.

Diyarbakır takımlarının grubu ve fikstürü belli olacak

BAL'a katılacağını belirten 108 takım 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e 5 ve daha fazla takımla katılan İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır illerinin hangi grupta yer alacaklarının kuraları ve tüm grupların fikstür çekimi 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 16: 00'da Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda çekilecektir.

Şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan Diyarbakırspor'dan,"lige hazırız" mesajı geldi.

Bir kafede takım onuruna verilen kahvaltıya katılan teknik direktör Seyithan Özdaş, bir veya iki mevkiye daha transfer yapacaklarını dile getirerek lig için hazır olduklarını söyledi. Özdaş, "Lig oynanacakmış gibi kampımızı,özel maçlarımızı ve idmanlarımızı yaptık. Moralimiz gayet yüksek. Tarihi bir sezon olacak. İlk kez bu şartlarda bir lig oynanacak ve tarihe geçecek. Bizim amacımız şampiyon olup 3. Lig'e yükselmek. Bir veya iki takviyemiz daha olacak. Başkanımız bu konuda çalışma yapıyor yönetime beraber. Büyük Diyarbakırspor camiasından destek bekliyoruz. El ele verelim bu şanlı markayı yeniden profesyonel lige taşıyalım. Buna olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR