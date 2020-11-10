Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı - Son Dakika

Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı

10.11.2020 13:45
Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı, System.String[]

Diyarbakırsporlu taraftarlar, yeniden ayağa kalkarak milyonlarca taraftarı arasında umut oluşturan 52 yıllık efsane kulübün geleceğinin aydınlık olması için geçmişe ait borçlarla ilgili sorunun çözülmesi ve tesisleşme hamlesinin başarılması gerektiğini düşünüyor.

Diyarbakırsporlu taraftarlar, yeniden ayağa kalkarak milyonlarca taraftarı arasında umut oluşturan 52 yıllık efsane kulübün geleceğinin aydınlık olması için geçmişe ait borçlarla ilgili sorunun çözülmesi ve tesisleşme hamlesinin başarılması gerektiğini düşünüyor.

Futbol Federasyonu tarafından yeni tip korona virüs tedbirlerine bağlı olarak ocak ayında başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele edecek olan Diyarbakırspor, bir yandan bu lige hazırlanırken, diğer yandan ise kulübün geleceği önünde engel olan geçmiş dönemlere ait borçlar ve tesisleşme sorunu tartışılıyor. Yönetim, tesisleşme konusunda çalışmalarını sürdürürken asıl tehlike oluşturan eski borçlar için taraftarlar ve spor adamlarından çağrı geldi. Diyarbakırsporlu taraftarlar, yeniden ayağa kalkarak milyonlarca taraftarı arasında umut oluşturan 52 yıllık efsane kulübün geleceğinin aydınlık olması için geçmişe ait borçlarla ilgili sorunun çözülmesi ve tesisleşme hamlesinin başarılması gerektiği konusunda hemfikir. Kulübün geleceği için sağlıklı ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini, bunun için de mülki amirlerden kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine kadar herkesin içinde yer alacağı bir çalışma yapılması gerektiğini dile getiren taraftarlar ortak çağrıda bulundu.

"Hem sportif başarı hem borçsuz ve tesisi olan kulüp oluşturulmalı"

Elini taşın altına koyan Diyarbakırspor taraftarlarına teşekkür ettiklerini belirten Taraftarlar, "Elini taşın altına koyan Diyarbakırspor yönetimine teşekkür ediyoruz. Şehirde uzun yıllar sonra bir heyecan oluştu. Diyarbakırspor'un milyonlarca seveni arasında bir umut var. Ancak tekrar aynı noktaya gelinmemesi için kalıcı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişe ait borçların akıbeti belli değil. Söylenen rakamlar 20 milyon civarında olduğu yönünde. Bu rakamlar Diyarbakır gibi önemli bir şehir için çözülmeyecek rakamlar değil. Bugün onlarca kat fazla borcu olan kulüpler Süper Ligde. Kurulacak komisyon ya da ortak çalışmalarla bu rahatlıkla çözülebilir. Şehrin seçilmiş ve atanmışları ile sivil toplum örgütlerine iş düşüyor. Tesisleşme konusu çok önemli. Bu olmadan sağlam bir gelecekten söz edilemez. Herkes elini taşına sokmalıdır. Diyarbakırspor bir yandan sportif başarı elde ederek lig çıkarken, diğer yandan pranga haline gelmiş sorunlarını çözerek geleceğe umutla bakabilmelidir" dedi.

Diyarbakırspor'suz şehir, sporcu yetiştiremiyor

Diyarbakırspor'un tarih sahnesinden çekilmesiyle beraber cumhuriyetle yaşıt olan Diyarbakır şehrinin sporda çöküş yaşaması da dikkat çekiyor. 2011 yılından beri Türkiye'nin en üst iki liginde yer almayan Diyarbakır, spor tarihinde ilk kez böyle bir tabloyu yaşıyor. Uzun yıllar Süper Lig ve 1.Ligde mücadele eden Diyarbakırspor'un yokluğunda Türkiye liglerinde forma giyen Diyarbakırlı futbolcu sayısında yaşanan azalma da dikkat çekiyor. Halen liglerde mücadele eden Diyarbakırlı futbolcuların önemli bir bölümü Diyarbakırspor alt yapısında yetişti. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı
Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı

Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırspor'un geleceği borçlar ve tesisleşmeye bağlı - Son Dakika Spor


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