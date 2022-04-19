DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19.04.2022 15:51

DİYARBAKIRSPOR'un kurucu başkanı ve 2 dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan Nejat Cemiloğlu Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DİYARBAKIRSPOR'un kurucu başkanı ve 2 dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan Nejat Cemiloğlu Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakırspor'un kurucusu ve 2 dönem Diyarbakır Belediye Başkanı olarak görev yapan Nejat Cemiloğlu, yaşlılılığa bağlı nedenlerle 98 yaşında hayatını kaybetti. Cemiloğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende oğulları Baran, Burç, Ferzan Cemiloğlu ve torunları taziyeleri kabul etti. Törene sevenlerinin yanı sıra eski devlet bakanı Ali Doğan da katıldı. Cemiloğlu için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Cemiloğlu, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski devlet bakanı Ali Doğan, "Diyarbakır kadim bir şehir. Kadim aileler vardır. Cemiloğlu ailesi de önemli bir aile. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. Diyarbakır birçok büyük adam yetiştirmiş bir yerdir. Nejat Bey de 2 dönem belediye başkanlığı yapmış. Çok köklü bir aile. Diyarbakırspor'u kurmuş. Spor önemli bir olay. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

1924 yılında Diyarbakır'da doğan Nejat Cemiloğlu, ilköğrenimini Diyarbakır Gazi İlkokulu'nda, orta öğrenimini Ordu Ortaokulu ile Denizli Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beş yıl öğrenim gördükten sonra ailevi nedenlerle tıp öğrenimini yarım bıraktı. Çiftçilikle uğraşan Cemiloğlu, çeşitli kuruluşlarda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2 dönem Diyarbakır Belediye başkanlığı yapan Cemiloğlu, Diyarbakırspor Kulübü'nün kuruculuğunda bulundu.

DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIRSPOR'UN KURUCU BAŞKANI CEMİLOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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