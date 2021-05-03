Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi - Son Dakika

Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi

03.05.2021 11:42
Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Liginde mayıs ayı sonunda başlaması planlanan yeni sezona hazırlanan Diyarbakırspor'da tüm hesaplar şampiyon olmak üzerine kuruluyor.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde mayıs ayı sonunda başlaması planlanan yeni sezona hazırlanan Diyarbakırspor'da tüm hesaplar şampiyon olmak üzerine kuruluyor.

Diyarbakırspor, bir yandan idman diğer yandan hazırlık maçları yaparak lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun mayıs ayı sonu için işaret ettiği 2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle hazırlanan yeşil-kırmızılı takımda oyuncuların her geçen yükselen performansı ve takım uyumu teknik heyeti umutlandırıyor.

Hazırlık maçlarına devam eden yeşil-kırmızılı takım, Mardin'in BAL temsilcisi Mazıdağ Fosfatspor'u Arda Şahin ve Sercan Bıyıklı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Daha önce görev yaptığı 3 takımı şampiyon yaparak 3. Lige çıkarmasıyla bilinen Seyithan Özdaş, Diyarbakırspor'u hedefe ulaştırmak için yoğun bir çaba içerisine girdiklerini söyledi.

"Hedefimiz 3. Lige yükselmek"

İyi çalıştıklarını anlatan Özdaş, "Ligin mayıs sonunda başlayacağını öngörüyoruz ve buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hem idman yapıyoruz hem özel maçlarla gücümüzü test ederek eksiklerimizi görmeye gayret ediyoruz. Şu ana kadar 10 hazırlık maçı yapan takımımız her geçen gün daha iyiye doğru yol alıyor. Lig başlayana kadar çok daha güçlü ve hazır olacağız. 30 kişilik kadromuz var, bu sayıyı düşüreceğiz. Bir de yapmak istediğimiz bir veya iki kaliteli transfer var. Yönetim kurulumuz her türlü desteği vererek gerekli imkanları oluşturmuş durumda. Bölgenin lokomotifi, tarihi başarılarla dolu Diyarbakırspor'u inşallah hep beraber mücadele ederek öncelikle 3. Lige taşıyacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi
Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi
Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi

Diyarbakırspor, Şampiyon, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırspor'un şampiyonluk hedefi - Son Dakika Spor


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