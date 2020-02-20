Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

7 saat önce

Diyarbakırspor'un Türkiye liglerinde önemli başarılar elde ettiği yıllarda forma giyen futbolculardan Vahdet Yılmaz, memleketi Bandırma'da hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakırspor'un Türkiye liglerinde önemli başarılar elde ettiği yıllarda forma giyen futbolculardan Vahdet Yılmaz, memleketi Bandırma'da hayatını kaybetti.


Diyarbakırspor'un önemli futbolcularından biri daha hayata gözlerini yumdu. 1974-1979 yılları arasında 6 sezon formasını giydiği yeşil-kırmızılı kulüpte 3. Lig ve 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, 1. Lig'de de formasını giyen Vahdet Yılmaz, Bandırma'da hayatını kaybetti.


Diyarbakırspor'un eski kaptanlarından Ayhan Doğu, Yılmaz'ın hem iyi bir futbolcu hem de iyi insan olduğunu söyledi. Doğu, "Türkiye'de ilk, dünyada ikinci olan üst üste lig çıkmaları beraber yaşadık. Vefat haberini alınca çok üzüldüm. Diyarbakırspor'u efsane ve ayrıcalıklı hale getiren kadrodaki kardeşlerimizden biriydi, Allah rahmet eylesin" dedi.


Vahdet Yılmaz'ın oda ve takım arkadaşı olduğunu dile getiren 'tilki Vehbi' lakaplı Vehbi Günay ise "Çok süratli ve teknik olduğu için hepimiz ona 'rüzgarın oğlu' diyorduk. Şimdi olsa değeri milyon dolarlar olurdu. Benim oda arkadaşımdı, herkes tarafından çok sevilirdi. Diyarbakırspor önemli bir değerini kaybetti. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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