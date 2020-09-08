Diyarbakırspor'un yeni başkanı ve yönetimi belli oldu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Diyarbakırspor'un yeni yönetim kurulu belli oldu.

Pandemi nedeniyle Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen olağanüstü kongrede tek liste ile yapılan seçimde kulüp başkanlığına iş insanı Hacı İhsan Aydın seçildi. Başkan Aydın, Türk sporunun önemli markalarından olan 52 yıllık maziye sahip Diyarbakırspor'un hak etmediği bir yerde olduğuna dikkat çekerek tarihi çınarı ayağa kaldırmak için bu mücadelenin içine girdiklerini söyledi. Hedeflerinin hem sportif başarı hem de tesisleşme ve kurumsal yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Aydın, "Tarihi bir kongre oldu. Maskelerle ve açık alanda kongre yaptık. Bu takımı küllerinden doğurdular. Kulübü borçlandırmayacağız. Eski hatalar olmayacak. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sunacağız. Diyarbakırspor'a gönül veren ve en altta kadar da düşse hiçbir zaman terk etmeyen taraftarlarımızın duaları ve desteğiyle her yıl lig çıkarak inşallah önce 3. Lig'e ardında da üst liglere çıkacağız. Bizden önce bu kulübe hizmet eden herkese teşekkür ederek tüm kentin ve Diyarbakırspor sevenlerinin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte koca çınarı yeniden büyütelim" dedi.

Hacı İhsan Aydın başkanlığındaki yönetimde Siyabend Aydın, Şehmus Akyıl, Bedri Ayseli, Nafiz Bedirhanoğlu, Fatih Hillez, Ensari Aydın, Hanifi Zazaoğlu, Muammer Bayır, Mehmet Karakaş, Muhteşem Erdem ,Ümit Sönmez, Şiyar Aydın yer aldı. - DİYARBAKIR