Diyarbakırspordan transfer atağı

Bölgesel Amatör Lig'inde şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor transferde 2. Lig ve 3. Lig deneyimi olan oyuncularla anlaştı.

Hedefe ulaşacak bir kadro kurmayı amaçladıklarını ifade eden Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın, teknik direktör Aytekin Yıldırım ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. Aydın, "Önceden anlaşmayı sağladığımız 8 futbolcu ile sözleşme yeniledik. Dış transfer çalışmalarımız da devam ederken, anlaştığımız isimleri kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklayacağız" dedi.

"Hedefimiz her yıl lig yükselmek"

Hedeflerinin her yıl bir lig yükselmek olduğunu anlatan Başkan Aydın, bu konuda heyecanlı ve iddialı olduklarını kaydetti. Aydın, "Her sene bir lig, hedef süper lig şiyarıyla çıktığımız bu yolda amacımıza ulaşmak için çok kaliteli isimlerle anlaştık. Önceliğimizi Hocamızın raporu doğrultusunda iç transferlerdi. 8 futbolcu kardeşimizle iç transferde anlaştık ve dış transfere yöneldik. Diyarbakırspor'un adına, tarihine yakışan isimlerle anlaştık. 2 ve 3'üncü Lig kalitesinde takım kuruyoruz" diye konuştu.

Teknik Direktör Aytekin Yıldırım'ın verdiği rapor doğrultusunda iç transferde Ahmet Kurt, Oktay Özen, Abdulsamet Tuncay, Mustafa Öner, Murat Güneş, İlhan Öz, Mahsun Döker, Ferhat Aksu ile anlaşma sağlandı. Bu arada futbolcu seçmeleri bugün sona erdi.

Seyrantepe tesislerinde 3 gün devam eden seçmelerde 1998-2004 arası doğumlu oyuncular denemeye alındı. - DİYARBAKIR