Diyarbakırspor'un 3 sporcusu katıldıkları müsabakada madalya kazandı

Diyarbakır spor adına Antalya'da 6'ncısı düzenlenen Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası'nda mücadele eden 3 sporcudan 1'i gümüş, 2'si bronz madalya kazandı.

15 ülkeden 1700'e yakın sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Diyarbakırspor adına 3 sporcu mücadele etti.

Sporculardan Ceren Kaçar, gümüş madalyanın sahibi olurken, Sena Kızılaslan ve Merve Kalemli ise bronz madalya elde etti.

Şampiyonaya katılan sporcuların önemli başarılara imza attığını belirten Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Siyabend Aydın, salon sporlarına ve amatör branşlara verdikleri desteğin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Aydın, "Diyarbakırspor'un lokomotif branşı elbette futboldur. Ancak bizim gayemiz bu büyük markayı ideal bir spor kulübü haline getirmektir. Kickboksta 3 sporcumuz 15 Avrupa ülkesinden 1700 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 madalya kazanarak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sporun tüm branşlarına desteğimiz devam edecek." dedi.