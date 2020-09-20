Diyarbekirspor: 0-1 - Son Dakika

Diyarbekirspor: 0-1

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Cem Harman (xx)MANİSASPOR: Kubilay İsmail (xx) - Atakan (xxx) (Dk. 88 Eray), Muhammed Furkan (xx), Muammer Umut (xx), Emir Tahir (xx), Yusuf (xx), Anıl (xx), Vahap (xx), Cevdet Enes (x) (Dk. 46 Aykut xx), Bilal (xx), Gökhan (x) (Dk.

Diyarbekirspor: 0-1, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Cem Harman (xx)

MANİSASPOR: Kubilay İsmail (xx) - Atakan (xxx) (Dk. 88 Eray), Muhammed Furkan (xx), Muammer Umut (xx), Emir Tahir (xx), Yusuf (xx), Anıl (xx), Vahap (xx), Cevdet Enes (x) (Dk. 46 Aykut xx), Bilal (xx), Gökhan (x) (Dk. 68 Enes xx)DİYARBEKİRSPOR: Salih (xx) - Reşo (xx), Mustafa Emre (xx), Ethem Ercan (x) (Dk. 46 Mustafa x), Ferhat (xx), Barış (xx) (Dk. 78 İbrahim xxx), Maksut (xx), Enes (xx), Alpay (x) (Dk. 46 Okan x), Mehmet Fuat (xx), Emir Can (xxx) (Dk. 90+2 Adnan Emir)GOLLER: Dk. 90 İbrahim (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Atakan, Vahap (Manisaspor) - Enes, Ethem Ercan, Ferhat, Maksut, Emir Can (Diyarbekirspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Manisaspor, sezonun ilk haftasında evinde Diyarbekirspor'a son dakika golüyle yenilmekten kurtlamadı: 0-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90'ıncı dakikada İbrahim attı. Geçen sezon kurtuluş umutlarını kaybetmesine rağmen koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmenin kalkması sonrası lige tutunan, transfer yasağı nedeniyle yine altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Manisaspor, bu skorla sezona puansız başladı.


Muhammed Furkan, Muammer Umut, Ethem Ercan, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor: 0-1 - Son Dakika Spor

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