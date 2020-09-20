Diyarbekirspor: 0-1

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Cem Harman (xx)

SARI KARTLAR: Yusuf, Atakan, Vahap (Manisaspor) - Enes, Ethem Ercan, Ferhat, Maksut, Emir Can (Diyarbekirspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Manisaspor, sezonun ilk haftasında evinde Diyarbekirspor'a son dakika golüyle yenilmekten kurtlamadı: 0-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90'ıncı dakikada İbrahim attı. Geçen sezon kurtuluş umutlarını kaybetmesine rağmen koronavirüs pandemisi nedeniyle küme düşmenin kalkması sonrası lige tutunan, transfer yasağı nedeniyle yine altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Manisaspor, bu skorla sezona puansız başladı.