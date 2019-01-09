Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor 10 Kişiyle Yollarını Ayırdı

Diyarbekirspor 10 Kişiyle Yollarını Ayırdı

33 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da ayrılan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbekirspor 10 Kişiyle Yollarını Ayırdı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da ayrılan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbekirspor, son olarak Düzcespor'da forma giymiş olan orta alan oyuncusu Salih Sefercik ile anlaştı. Tolga Şahin'in ayrılmasından sonra takımdan giden oyuncu sayısı ise 10'a ulaştı. Gökhan Yenigün, Gökhan Ünver, Ahmet Özer, Emre Pehlivan, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Sefacan Taşkolu, Selman Sevinç ve Tugay Adamcıl'dan sonra Tolga Şahin'in de Diyarbekirspor'dan ayrıldığı belirtildi. Tolga'nın karşılıklı anlaşma olmadan ayrıldığı ve bu yüzden hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Salih Sefercik, Tolga Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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