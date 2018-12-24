Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor 6 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı

Diyarbekirspor 6 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da kaleci Gökhan Yengigün ardından, 5 futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Diyarbekirspor 6 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da kaleci Gökhan Yengigün ardından, 5 futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Teknik heyetin raporunun ardından yönetim kurulu, kaleci Gökhan Yenigün, Emre Pehlivan, Aziz Ceylan, Erman Taşkın, Sefacan Taşkolu ve Tugay Adamcıl ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda ayrılan futbolcularla karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu oyuncularımız ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesih ettik. Kendilerine teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Umut Dilek ve Gökhan Ünver'in de yol ayrımında olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, teknik heyetin, bütün mevkilere toplam 6-7 transfer yapılmasını istediği öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:34 Kaynak: İHA

Aziz Ceylan, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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