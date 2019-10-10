Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı
Son Dakika Spor Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı

Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Medicalpark Batman Petrolspor'u 1-0 ile geçerek 8 ay sonra deplasmanda kazandı.

Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Medicalpark Batman Petrolspor'u 1-0 ile geçerek 8 ay sonra deplasmanda kazandı.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor 2 Mart 2019 tarihinde 3-1 kazandığı Serik Belediyespor maçından beri deplasmanda kazanamıyordu. Bu özlem Batman'da oynanan bölge derbisi ile son buldu. Komşu kent temsilcisi Medicalpark Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelen Diyarbekirspor, çekişmeli geçen karşılaşmada son saniyelerde gelen golle 3 puanın sahibi oldu.


8 ay sonra deplasmanda kazanma başarısını gösteren yeşil-kırmızılı takım, aynı zamanda 8 ay sonra iki maç üst üste galip geldi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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