Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2

Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2

18 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet KirişçioğluDİYARBEKİRSPOR: Ali - Emre, Mustafa, Aytaç (Dk. 72 Osman), Sedat (Dk. 46 Serdar), Zübeyr, Raşit, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Fikret, Vedat (Dk. 46 Salih)BAĞCILARSPOR: Burak - Oğuz (Dk.

Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2, System.String[]


STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu

DİYARBEKİRSPOR: Ali - Emre, Mustafa, Aytaç (Dk. 72 Osman), Sedat (Dk. 46 Serdar), Zübeyr, Raşit, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Fikret, Vedat (Dk. 46 Salih)

BAĞCILARSPOR: Burak - Oğuz (Dk. 62 Muhammed), Recep, Asım, Halil İbrahim, Murat, Serhat, Özcan (Dk. 75 Yasin), Batuhan (Dk. 58 Murat), Sezer, İbrahim

GOLLER: Dk. 8 Özcan, Dk. 83 Muhammed (Bağcılarspor)

SARI KARTLAR: Sedat, Mustafa, Fahri, Serdar (Diyarbekirspor) - Oğuz, Halil İbrahim (Bağcılarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 25'inci haftasında Diyarbekirspor, sahasında Bağcılarspor'a 2-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Özcan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada topla buluşan Muhammed Furkan, rakiplerini çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşunda takımına ikinci golü kazandırdı: 0-2.

Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:22 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı

Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı Katar Takımını Çalıştıran Bülent Uygun İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]