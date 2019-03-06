Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu
DİYARBEKİRSPOR: Ali - Emre, Mustafa, Aytaç (Dk. 72 Osman), Sedat (Dk. 46 Serdar), Zübeyr, Raşit, Gökhan Köseoğlu
, Fahri, Fikret, Vedat (Dk. 46 Salih)
BAĞCILARSPOR: Burak - Oğuz (Dk. 62 Muhammed), Recep, Asım, Halil İbrahim, Murat, Serhat, Özcan (Dk. 75 Yasin), Batuhan (Dk. 58 Murat), Sezer, İbrahim
GOLLER: Dk. 8 Özcan, Dk. 83 Muhammed (Bağcılarspor)
SARI KARTLAR: Sedat, Mustafa, Fahri, Serdar (Diyarbekirspor) - Oğuz, Halil İbrahim (Bağcılarspor) TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 25'inci haftasında Diyarbekirspor, sahasında Bağcılarspor'a 2-0 mağlup oldu.
8'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Özcan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83'üncü dakikada topla buluşan Muhammed Furkan
, rakiplerini çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşunda takımına ikinci golü kazandırdı: 0-2.
Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.