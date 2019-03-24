Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2

Diyarbekirspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2

23 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Sinan Ertinğü, Alican Uz,DİYARBEKİRSPOR: Ramazan, Faruk, Osman, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Sedat (Dk. 46 Taner), Salih, Raşit, Aytaç, Aykut, Mustafa (Dk. 71 Serhat Zubeyr ), BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan, Erol, Alikemal, Selçuk, Serdar (Dk.

Diyarbekirspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2, System.String[]


STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Sinan Ertinğü, Alican Uz,

DİYARBEKİRSPOR: Ramazan, Faruk, Osman, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Sedat (Dk. 46 Taner), Salih, Raşit, Aytaç, Aykut, Mustafa (Dk. 71 Serhat Zubeyr ), 

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan, Erol, Alikemal, Selçuk, Serdar (Dk. 75 Emre Bayram), Haydar (Dk. 90 Serhat), Yusuf, Emre (Dk. 59 Okan), Feyyaz, Volkan, İsmet,

GOLLER: Dk. 7 Haydar, Dk. 24 Feyyaz, (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Faruk,Taner, (Diyarbekirspor), Emre, Feyyaz (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 28'inci hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor, sahasında grup lideri Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'a 2 - 0 mağlup oldu.

7'nci dakikada Haydar, Fahri'ye pres uyguladı ve kaptığı top ile bir süre ilerledikten sonra yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

24'üncü dakikada Bayburt, bu kez soldan Volkan ile atak geliştirdi. Volkan'ın ceza alanına ortasına Feyyaz uzanarak kafayı vurdu. Top Kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşma, konuk takımın 2-0 galibiyetiyle tamamlandı. 

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

Faruk Osman, Bayburt, Spor
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