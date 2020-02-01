Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

6 saat önce

Halide Edip Adıvarspor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratlardan dolayı para cezası alan Diyarbekirspor, bu alanda 4. kez ceza aldığı için bundan sonraki ilk eylemde seyircisiz oynama cezasına çarptırılacak.

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı, System.String[]

Halide Edip Adıvarspor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratlardan dolayı para cezası alan Diyarbekirspor, bu alanda 4. kez ceza aldığı için bundan sonraki ilk eylemde seyircisiz oynama cezasına çarptırılacak.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Halide Edip Adıvarspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Diyarbekirspor'a çeşitli oranlarda para cezaları verdi. PFDK'nın açıklamasında, "Diyarbekirspor AŞ.'nin 26 Ocak 2020 tarihinde oynanan Diyarbekirspor A.Ş.-Halide Edip Adıvarspor TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


Bundan sonraki ceza; seyircisiz oynama


Taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratlardan dolayı para cezası alan Diyarbekirspor, bu alanda 4. kez ceza aldığı için bundan sonraki ilk eylemde seyircisiz oynama cezasına çarptırılacak.


Bu arada PFDK, aynı maçtaki sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı Diyarbekirspor antrenörü Oktay Kahraman'a da 1 maç men cezası ve bin 500 TL para cezası verdi. - DİYARBAKIR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Halide Edip, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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