Diyarbekirspor, çifte sevinç peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor, çifte sevinç peşinde - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor, çifte sevinç peşinde

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da tüm gözler Karacabey Belediyespor ile yapılacak ilk yarının son maçına çevrildi.

Diyarbekirspor, çifte sevinç peşinde, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekir spor'da tüm gözler Karacabey Belediyespor ile yapılacak ilk yarının son maçına çevrildi. Yeşil kırmızılı ekip, kendi sahasında yapacağı zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, hem ligin ilk yarısını 3 puanla tamamlamak hem de lig liderine çelme takmayı planlıyor.


Geçen hafta deplasmanda çok iyi oynadığı karşılaşmada Osmaniyespor ile 2-2 berabere kalarak, galibiyeti kaçıran yeşil kırmızılı ekip, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Tiryaki yönetiminde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da sakat ve cezalı bulunmazken, çalışmalar galibiyet parolasıyla devam ediyor.


Karacabey Belediyespor maçının önemini yaptığı idmanlarla futbolcularına anlatan teknik direktör Cüneyt Tiryaki, alacakları 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Tirayaki, "Biz kötü bir takım değiliz. Sadece kötü günler geçiriyor ve şansızlıklar yaşıyoruz. Bu şansızlıkları ve kötü günleri unutmamız için 3 puan almamız gerekiyor. Karacabey Belediyespor maçı da bu anlamda bizim için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Hem iyi bir takım olduğumuzu göstermek hem de ligin zirvesinde var olduğumuzu kanıtlamamız için Karacabey Belediyespor'u mağlup etmeliyiz. Eğer ilk yarının son maçından istediğimiz 3 puanı alırsak, bizim için lig yeni başlamış olacak. Bu nedenle evimizde yapacağımız ilk yarının son maçını kazanmalıyız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Sizlerin de bu inanç ve güveni boşa çıkarmayacağını düşünüyorum" dedi.


Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün Seyrantepe spor tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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