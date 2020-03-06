Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, cumartesi günü deplasmanda yapacağı Altındağ Belediyespor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

Diyarbekirspor çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, cumartesi günü deplasmanda yapacağı Altındağ Belediyespor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan toplayan sezonun ilk yarısındaki kötü performansı geride bıraktı. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 22 puan toplayabilen Diyarbekirspor, ikinci yarıda 9 maçta 16 puan toplayarak Play-Off için iddialı hale geldi. 27. hafta maçında cumartesi günü Ankara'da Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak olan Diyarbekirspor, ligde kalma hesapları yapan rakibini yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor.

Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Ankara'da ve çevre illerde yaşayan tüm taraftarları maça davet etti. Avşar, "Çok iyi bir hava ve çıkış yakalayan takımımız 7 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Ankara'nın Çubuk ilçe stadında Altındağ Belediyespor'la karşılaşacak. Bu maç hem bizim hem rakibimiz için çok büyük önem taşıyor. Rakibimizin de puana ihtiyacı var ama bizi kendi hedefimiz ilgilendiriyor. Sahadan 3 puanla ayrılıp Play-Off hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza çok güveniyoruz. Ankara'da ve çevre illerde bulunan hemşehrilerimizi, taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmasınlar. Diyarbekirspor olarak taraftarlarımızın desteğiyle hedefe ulaşmak istiyoruz. Hep birlikte mücadele edelim ve sevincimizi paylaşalım" dedi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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