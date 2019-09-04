Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da bilet fiyatları açıklandı
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Diyarbekirspor'da bilet fiyatları açıklandı

4 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Modafen ile kendi sahasında yapacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

Diyarbekirspor'da bilet fiyatları açıklandı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Modafen ile kendi sahasında yapacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.


Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak maçın bilet fiyatlarının ucuz tutulduğu belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:


"Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları ucuz tutuldu. Maraton 5, kapalı 10 ve VİP tribün bilet fiyatları 30 liradan satışa sunulacak. Bu karşılaşamaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle ligin ikinci maçından galibiyetle ayrılacağımız inancını taşıyoruz." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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