Diyarbekirspor'da Birinci Etap Kampı Tamam
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un Diyarbakır'da yaptığı birinci etap hazırlık kampı sona erdi.
TFF
3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un Diyarbakır
'da yaptığı birinci etap hazırlık kampı sona erdi. Yeşil kırmızılı ekip, ikinci etap devre arası hazırlık kampına 2 Ocak'ta Antalya
'da başlayacak.
20 Ocak'ta başlayacak olan sezonun ikinci yarısına iki etaplı kamp çalışmasıyla hazırlanmayı kararlaştıran Diyarbekirspor, kendi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Teknik heyet ve futbolcular iki günlük izne ayrıldı. İkinci etap kamp çalışmaları 2 Ocak'ta Antalya'da gerçekleşecek. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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