Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Birinci Etap Kampı Tamam

Diyarbekirspor'da Birinci Etap Kampı Tamam

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un Diyarbakır'da yaptığı birinci etap hazırlık kampı sona erdi.

Diyarbekirspor'da Birinci Etap Kampı Tamam, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un Diyarbakır'da yaptığı birinci etap hazırlık kampı sona erdi. Yeşil kırmızılı ekip, ikinci etap devre arası hazırlık kampına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

20 Ocak'ta başlayacak olan sezonun ikinci yarısına iki etaplı kamp çalışmasıyla hazırlanmayı kararlaştıran Diyarbekirspor, kendi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Teknik heyet ve futbolcular iki günlük izne ayrıldı. İkinci etap kamp çalışmaları 2 Ocak'ta Antalya'da gerçekleşecek. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Spor
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