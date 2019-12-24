Diyarbekirspor'da büyük kriz - Son Dakika
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Diyarbekirspor'da büyük kriz

6 saat önce

Diyarbekirspor'da devre arası kampı iptal edildi, Vedat, Fikret, Reşo ve Emre Kara Tuzlaspor'a, Alihan Tunçer Kocaelispor'a transfer oldu.

Diyarbekirspor'da büyük kriz, System.String[]

Diyarbekirspor'da devre arası kampı iptal edildi, Vedat, Fikret, Reşo ve Emre Kara Tuzlaspor'a, Alihan Tunçer Kocaelispor'a transfer oldu. Emre Hasan Balcı ve Fuat sözleşmelerini feshetti.


2013-2014 sezonundan beri 3. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor, tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısında bu hedefin gerisinde kalan takımın devre arasında takviye yapması beklenirken, tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampı iptal edilirken, birçok futbolcu çeşitli nedenlerle takımdan ayrıldı. 12 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesinde kriz tablosu yaşanıyor.


Takımdan ayrılan ayrılana


Takımın as futbolcularından Vedat Budak, Reşo Akın, Fikret Topaloğlu ve Emre Kara, 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a transfer oldu. Ali Han Tunçer, Kocaelispor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı, Emre Hasan Balcı ve Fuat Gölbaşı sözleşmelerini feshetti. Uğur Ayhan ve Güney Tutcuoğlu ikinci yarı hazırlıklarına dahil olmadı. Bazı futbolcuların da ayrılma kararı aldığı ve başka kulüplerle anlaşma aşamasına geldiği ifade ediliyor.


Diyarbakır'da başlayan ikinci yarı hazırlıkları genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadro ile devam ederken, önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacağı bilinmiyor. - DİYARBAKIR

Kocaelispor, Emre Kara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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