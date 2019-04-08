Diyarbekirspor'da Gökçeoğlu Dönemi
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Uzun yıllardır Diyarbekirspor'un altyapısında sorumlu teknik adam olarak çalışan ve her teknik direktör değişikliği döneminde geçici olarak A takımını çalıştıran teknik direktör Özcan Gökçeoğlu, Sertaç Küçükbayrak'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Sezon sonuna kadar Diyarbekirspor ile anlaşma sağladığını belirten Gökçeoğlu, "Onursal başkanımız Feyzi İlhanlı sezon sonuna kadar takımın başında kalmam için görev verdi. Dün ligin en iyi takımlarından biri olan Karacabey
Belediyespor'u yendik. Ligde 4 maçımız daha var. Bu maçları da kazanıp, 5'te 5 yapmak istiyoruz. Bana güvenen, bu görevi layık gören İlhan'lıya teşekkür ediyorum. Kendisini ve camianızı mahcup etmeyeceğim" dedi.
Daha önce 1'inci Lig'de pek çok kez yardımcı antrenörlük yapan Gökçeoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası
2'nci tur mücadelesinde Diyarbekirspor başında maça çıkmış ve 1- 0'lık sonuçla Samsunspor
'u elemişti.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:34 Kaynak: DHA
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