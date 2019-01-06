Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

Diyarbekirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un Antalya'daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor.

Diyarbekirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un Antalya'daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor.

Diyarbakır'da birinci etap devre arası hazırlık kampını tamamladıktan sonra Antalya'ya giden yeşil kırmızılı takımda çalışmaların temposu artıyor. Günde çift idman yaparak ikinci etap devre arası hazırlık kampını devam ettiren Diyarbekirspor'un, hafta içinde hazırlık maçları serisine başlaması bekleniliyor.

Teknik direktör Nevzat Türkoğlu yönetiminde önceki gün sabah idmanını salonda yaptı. Limra otelde gerçekleşen çalışmada, futbolcular ağırlık idmanı gerçekleştirdi. Yardımcı antrenörlerin koordinesiyle gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Akşam yapılan idmanda ise Diyarbekirspor, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların test ettiği bu idman ise yaklaşık 1,5 saat sürdü. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor
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