Diyarbekirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un Antalya'daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un Antalya
'daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor. Diyarbakır
'da birinci etap devre arası hazırlık kampını tamamladıktan sonra Antalya'ya giden yeşil kırmızılı takımda çalışmaların temposu artıyor. Günde çift idman yaparak ikinci etap devre arası hazırlık kampını devam ettiren Diyarbekirspor'un, hafta içinde hazırlık maçları serisine başlaması bekleniliyor.
Teknik direktör Nevzat Türkoğlu
yönetiminde önceki gün sabah idmanını salonda yaptı. Limra otelde gerçekleşen çalışmada, futbolcular ağırlık idmanı gerçekleştirdi. Yardımcı antrenörlerin koordinesiyle gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Akşam yapılan idmanda ise Diyarbekirspor, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların test ettiği bu idman ise yaklaşık 1,5 saat sürdü. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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