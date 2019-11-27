Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da hedef 3 maçta 3 galibiyet
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'da hedef 3 maçta 3 galibiyet - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'da hedef 3 maçta 3 galibiyet

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeni hedef belirlendi.

Diyarbekirspor'da hedef 3 maçta 3 galibiyet, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeni hedef belirlendi. Yeşil kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında var olduğunu göstermek için ilk yarıdaki son 3 maçını kazanıp, 9 puan elde etmek istiyor.


Karacabey Belediyespor'un 28 puanla lider olduğu ligde, 21 puanla altıncı sırada yer alan Diyarbekirspor, bu hafta sonu Pazarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son üç maçtan ikisini deplasmanda yapacak olan yeşil kırmızılı ekip, 1 Aralık Pazar günü Pazarspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından 16. hafta maçında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile tekrar deplasman maçı yapacak olan Diyarbekirspor, ilk yarının son karşılaşmasını ise lig lideri Karacabey Belediyespor ile sahasında yapacak. Bu karşılaşma 15 Aralık Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.


İlk yarıda kalan son üç maçtan 9 puan almayı hedefleyen Diyarbekirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Cüneyt Tiryaki yönetiminde sürdürüyor. Seyrantepe Spor Tesisleri'nde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekipte morallerin yüksek olması teknik heyeti sevindirirken, futbolcuları bazı yöneticiler de yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 saat süren idmanın ardından yeşil kırmızılı kafile, kulüp otobüsüyle tesislere geçti.


Diyarbekirspor, Pazarspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Pazarspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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