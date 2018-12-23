Diyarbekirspor'da Kaleci Gökhan Ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbakırspor'da yaprak dökümü başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbakırspor'da yaprak dökümü başladı.



Yeşil kırmızılı takıma 2017 yılında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan gelen ve önemli maçlara imza atan kaleci Gökhan Yenigün, Diyarbekirspor'dan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, ayrılık kararını sosyal medya hesabında duyurdu. Gökhan, sosyal medya hesabında, "Diyarbekirsporla bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Diyarbekirspor'a bundan sonraki yıllar da başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1

Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı