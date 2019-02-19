Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Küçükbayrak Dönemi

Diyarbekirspor'da Küçükbayrak Dönemi

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Diyarbekirspor'da Küçükbayrak Dönemi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri çalıştıran Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak. Tecrübeli teknik adam ile bir buçuk yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" denildi.

Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ise "Kulübün Onursal Başkanı sayın Feyzi İlhanlı defalarca beni aradı. Kendisini kıramadım. Takım Play-Off yolunda çok geride kalmış. Bu sezon takımı Play-Off'a çıkartmak için kalan maçlarda çaba sarf edeceğiz. Ama önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bu konuda yönetimin dikkatini de çektim. Sabırlı olacaklar. Önümüzdeki yıl takımı şampiyon yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın Görevine Son Verdi Fikret Orman: Şenol Güneş Kölemiz Değil, Eğer Milli Takıma Sıcak Bakıyorsa Görüşürüz

Trabzonsporlu Novak Sakatlanarak İdmanı Bıraktı Fenerbahçe Efsanelerinden Abdullah Çevrim, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Küçükbayrak Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]