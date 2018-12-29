Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Sportif Direktör Belli Oldu

Diyarbekirspor'da Sportif Direktör Belli Oldu

31 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Sportif Direktörlük görevine Mustafa Soley getirildi.

Diyarbekirspor'da Sportif Direktör Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Sportif Direktörlük görevine Mustafa Soley getirildi. Daha önce bazı kulüplerde çeşitli görevlerde bulunan ve sporcu menajerliği de yapan Mustafa Soley, Diyarbekirspor'un sportif direktörlük görevine getirildi.

Yeniden yapılanmaya giden Diyarbekirspor, daha önce 6 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek için çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, devre arası hazırlıklarını devam ettiriyor. En az 6-7 futbolcu transfer etmeyi planlayan Diyarbekirspor, teknik direktör Nevzat Türkoğlu raporuna göre, sporcu arayışlarını sürdürüyor.

Mustafa Soley kimdir?

Diyarbekirspor'un Sportif Direktörlük görevine getirilen Mustafa Soley, 1993 yılında İskenderunspor'da futbola başladı. Daha sonra Karşıyaka, Ağrıspor, Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Ünyespor, Bağcılarspor Kulübü, Adana Demirspor, Aksaray, Şırankspor, Yalovaspor ve Kastamonuspor formalarını giydi. Soley, profesyonel futbol yaşantısını 2007 yılında Alibeyköyspor'da tamamladı. Uzun yıllar futbol kulüplerinde görev yapan Soley, bazı futbolcuların spor menajerliğini de yaptı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Soley, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Gaziantepspor Başkanı, FIFA'dan Aldıkları Ceza Nedeniyle Önümüzdeki Sezon BAL Liginde Mücadele Edeceklerini Açıkladı

Gaziantepspor Borç Batağında Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar'a Af Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:43:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Sportif Direktör Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]