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Diyarbekirspor'da Tiryaki dönemi

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuştu.

Diyarbekirspor'da Tiryaki dönemi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. Yeşil kırmızılı kulüp, Cüneyt Tiryaki ile anlaşmaya vardı.


Nazili Belediyespor'la deplasmanda yapılan ve 3-1'lik yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayıran Diyarbekirspor, aradığı teknik direktörü buldu. Takımın başına geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da görev yapan Cüneyt Tiryaki getirildi. Somaspor maçı hazırlıklarına bugünden itibaren teknik direktör Cüneyt Tiryaki gözetiminde sürdürecek olan Diyarbekirspor'da yardımcı antrenörler de belli oldu. Cüneyt Tiryaki'nin yardımcılık görevini Mustafa Yaçınkaya, Oktay Kahraman, Atacan Öztürk ve Ceyhun Elçiler yapacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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