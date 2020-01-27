Diyarbekirspor'da Tiryaki gitti, Demir geliyor

Sahasında Halide Edip Adıvar spor'la 1-1 berabere kalan TFF 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'da teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile yolların ayrıldığı bildirildi. Diyarbakırspor'un, Şenol Demir ile anlaşmaya vardığı belirtildi.



Yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü koruyamayarak 1-1 berabere kalan ve Play-Off yarışında ağır yara alan Diyarbekirspor'da fatura teknik heyete kesildi. Yönetimin teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile yolları ayırdığı belirtildi. Kulüp Başkanı Turan İlgin, alınan kararı doğruladı. Tiryaki, 9. haftada Selahattin Dinçel'in istifasından sonra göreve getirilmişti.



Kaptan göreve geliyor



Bu ayrılıktan sonra gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Diyarbakırspor'da 4 sezon forma giyen eski kaptanlardan Şenol Demir ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Zonguldak Kömürspor'u 2. Lig'e çıkarmış olan Demir'in Diyarbakır'a gelip takımın başına geçmesi bekleniyor.



Diyarbakır spor kamuoyunun yakından tanıdığı ve sevdiği Şenol Demir, 1997-2001 yılları arasında Diyarbakırspor'da 4 sezon forma giyerek şampiyonluk yaşamıştı. - DİYARBAKIR