Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıkları için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıkları için Ankara
'nın Kızılcahamam
bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.
Teknik Direktör Selahattin Dinçel'in raporu doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 2. Lig ve 3. Lig'de önemli takımlarda oynayan birçok oyuncu ile anlaşma sağlandığı, önümüzdeki günlerde arka arkaya imzalar atılarak kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu ana kadar Kırşehir
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'la sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, takımda direkt oynayabilecek en az 5-6 transfer gerçekleştirmek istiyor. - DİYARBAKIR
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