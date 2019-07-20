Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıkları için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.

Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor, System.String[]
Yeni sezon hazırlıkları için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.

Teknik Direktör Selahattin Dinçel'in raporu doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 2. Lig ve 3. Lig'de önemli takımlarda oynayan birçok oyuncu ile anlaşma sağlandığı, önümüzdeki günlerde arka arkaya imzalar atılarak kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu ana kadar Kırşehir Belediyespor'dan orta alan oyuncusu Uğur Ayhan ve Tire 1922'den stoper Emrah Kiraz'la sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, takımda direkt oynayabilecek en az 5-6 transfer gerçekleştirmek istiyor. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok FETÖ'den gözaltına alınan havacı askerlerden 8'i itirafçı oldu Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Fethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]