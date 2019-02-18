Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile Yollar Ayrıldı

Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da 1- 0'lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı.

Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile Yollar Ayrıldı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da 1- 0'lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı. Ligin 16'ncı haftasında İskender Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Türkoğlu, 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.

Geçen pazar günkü 1-0'lık Payasspor yenilgisiyle Play-Off şansı da riske giren yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Türkoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligin 16'ncı haftasında İskener Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Nevzat Türkoğlu, beklenen performansı sergileyemedi. Türkoğlu, ligde Diyarbekirspor başında sahaya çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 yenildi ve 3 de beraberlik elde etmişti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılanı yazılı açıklamada, "Nevzat Türkoğlu ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Nevzat Türkoğlu ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın Görevine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile Yollar Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]