Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da Yeni Çalıştırıcı Gökçeoğlu

Diyarbekirspor'da Yeni Çalıştırıcı Gökçeoğlu

11 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve sezon başından bu yana takımla ilişkisi kesilen teknik direktörlerle gündeme gelen Diyarbekirspor'un yeni hocası belli oldu.

Diyarbekirspor'da Yeni Çalıştırıcı Gökçeoğlu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve sezon başından bu yana takımla ilişkisi kesilen teknik direktörlerle gündeme gelen Diyarbekirspor'un yeni hocası belli oldu.

Sertaç Küçükbayrak'ın da ayrılmasıyla bu sezon 4. teknik direktörü ile yollarını ayıran Diyarbekirspor'da kalan 6 hafta öncesinde takım şimdilik Diyarbakırlı antrenör Özcan Gökçeoğlu'na emanet edildi. Tecrübeli teknik adam takımı 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Yeni Çorumspor'la yapılacak maça hazırlıyor. Yönetimin kalan haftaları Gökçeoğlu ile mi tamamlayacağı ya da yeni bir teknik heyetle mi anlaşacağı belli değil. Ligin orta sıralarında yer alan Diyarbekirspor'u kalan maçlara teknik direktör Özcan Gökçeoğlu hazırlayacak. Ligin orta sıralarında bulunan Diyarbekirspor'un, kalan maçlarda elde edeceği sonuçlar, kaderini de belirleyecek. Hem küme düşme hem de Play Off'a çıkma şansı bulunan Diyarbekirspor'un, korkulu rüya görmemesi için ligde kalan 6 maçtan en az 2 galibiyet alması gerekiyor. Aksi durumda yeşil kırmızılı kulüp, küme düşme tehlikesi de yaşayabilir. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Çorumspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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