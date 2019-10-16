Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da yeni hedef Nazilli
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'da yeni hedef Nazilli

Diyarbekirspor'da yeni hedef Nazilli

50 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Nazilli Belediyespor mesaisi başladı.

Diyarbekirspor'da yeni hedef Nazilli, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Nazilli Belediyespor mesaisi başladı.


Seyrantepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde gerçekleşen çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel gözetiminde gerçekleşen idman, neşe içinde geçti. Diyarbekispor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, Nazilli Belediyespor ile zor bir deplasman maçı yapacaklarını söyledi. Nazilli Belediyespor'un güçlü bir ekip olduğunu belirten Dinçel, ligin en önemli maçlarından birini oynamak için Aydın'a gideceklerini kaydetti. Dinçel, şöyle dedi:


"Aydın'da yapacağımız müsabaka, iki takımın kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Amacımız bu deplasmandan istediğimiz sonucu alıp, başarılı olmaktır. Teknik direktörlerin en büyük arzusu karakterli ve kaliteli oyuncularla çalışmaktır. Bu konuda ben şanslıyım. Çünkü çok kaliteli ve karakterli oyuncularla birlikteyim. Onlarla başarılı olacağımızı ve Diyarbekirspor'u hak ettiğimiz yere taşıyacağımıza inanıyorum." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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