Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluştu - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluştu

7 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluşturuldu.

Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluştu, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluşturuldu.


Fevzi İlhan'ın onursal başkan olduğu yeşil kırmızılı kulüpte, kulüp başkanlığına Diyarbakırspor'un eski futbolcu ve yöneticilerinden Turan İlgin getirildi. Diyarbekirspor'da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüzde yapılan toplantı neticesinde alınan kararda yönetimimize katılan Turan İlgin Diyarbekirspor kulüp başkanlığına getirilmiştir" denildi.


Yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:


"Onursal başkan Feyzi İlhanlı, kulüp başkanı Turan İlgin, AŞ başkanı İhsan Yapıcı, as başkan İkram İlhanlı, başkan vekili ve basın sözcüsü Veysi Avşar, futbol şube sorumlusu Süleyman Akar, kulüp güvenlik sorumlusu Fırat Güneş, taraftarlardan sorumlu Orhan Tuma, yöneticiler Hasan Çakar, Aziz Gönülalan ve Galip Göntoğar." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim
Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, transferde kulübün çıkarlarına öncelik veriyor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri
18:56 Başakşehir yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
18:52 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:48 Robert Prosinecki kampa katıldı - Son Dakika Spor
18:39 Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti - Son Dakika Spor
18:36 Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbekirspor'da yeni yönetim oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]