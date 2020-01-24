Diyarbekirspor'dan 2 transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan 2 transfer - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan 2 transfer

6 saat önce

Diyarbekirspor, Uşakspor'dan forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ve Sakaryaspor'dan sağ bek oyuncusu Orkun Dervişler ile anlaştı.

Diyarbekirspor'dan 2 transfer, System.String[]

Diyarbekirspor, Uşakspor'dan forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ve Sakaryaspor'dan sağ bek oyuncusu Orkun Dervişler ile anlaştı.


Daha önce Sakaryaspor ve Bayburt Özel İdarespor'da şampiyonluk yaşayan Feyyaz Aydil, kendi sosyal medya hesabında Diyarbakırspor forması ile resim paylaştı. Feyyaz Aydil 30 ve Orkun Dervişler de 29 yaşında. 31 Ocak'ta sona erecek ara transfer döneminin sonuna kadar birkaç transfer daha yapılması planlandığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Sakaryaspor, Uşakspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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