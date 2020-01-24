Diyarbekirspor'dan 2 transfer
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Diyarbekirspor, Uşakspor'dan forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ve Sakaryaspor'dan sağ bek oyuncusu Orkun Dervişler ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
Diyarbekirspor, Uşakspor'dan forvet oyuncusu Feyyaz Aydil ve Sakaryaspor'dan sağ bek oyuncusu Orkun Dervişler ile anlaştı.
Daha önce Sakaryaspor ve Bayburt Özel İdarespor'da şampiyonluk yaşayan Feyyaz Aydil, kendi sosyal medya hesabında Diyarbakırspor forması ile resim paylaştı. Feyyaz Aydil 30 ve Orkun Dervişler de 29 yaşında. 31 Ocak'ta sona erecek ara transfer döneminin sonuna kadar birkaç transfer daha yapılması planlandığı belirtildi. - DİYARBAKIR
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