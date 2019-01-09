Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan 3 İmza Birden

Diyarbekirspor'dan 3 İmza Birden

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Diyarbekirspor'dan 3 İmza Birden, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Daha Düzcespor'dan Salih Sefercik ve Darıca Gençlerbirliği'nden Aytaç Deniz'i kadrosuna katan Diyarbekirspor, önceki gün üç futbolcuyla daha resmi sözleşme imzaladı. Sezon başında Serik Belediyespor'un formasını giyen Taner Çelik'le 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk'la da sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Daha önce Gökhan Yenigün, Gökhan Ünver, Ahmet Özer, Emre Pehlivan, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Sefacan Taşkolu, Selman Sevinç, Tugay Adamcıl ve Tolga Şahin'le yollarını ayıran Diyarbekirspor, giden 10 oyuncunun yerine şuana kadar 5 futbolcuyu transfer etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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