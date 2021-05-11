Diyarbekirspor'dan Avrupa rekoru!

Misli.com 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Avrupa liglerinde bir sezonda deplasmanda en az gol yiyen takım olarak tarihe geçti.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, uzun yıllar başarılması mümkün görünmeyen rekorlar kırarak 3. Lig'den yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Avşar, "Kulübümüz Türkiye 3. Ligi tarihinde seyirci rekoru kıran bir kulüp. 2017-2018 sezonunda Diyarbakır Stadı'nın açılışında Tirespor'la oynadığımız maçı 41 bin kişi izlemişti. Bu sezon da rekorlar kırarak şampiyon olduk. 17 maç kalemizde hiç gol görmedik. Deplasmanda sadece 4 gol görerek ülkemizin ve Avrupa'nın bu anlamda en başarılı takımı olduk. Kadromuzdaki 29 futbolcunun 24'ü oynayarak bu noktada istikrar sağlayan takım olduk. Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımı olmayı başardık. Türkiye liglerinde 145 takım arasında deplasmanda yenilmeyen iki takımdan biri olduk. Bu başarı kentimiz adına ülkemizin tarihine altın harflerle geçti" dedi. - DİYARBAKIR