Diyarbekirspor'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için mücadele eden kardeş ülke Azerbaycan'a anlamlı bir destek verdi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile yapacağı maç öncesinde Diyarbakır Stadı'na Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu hareket takdir topladı. - DİYARBAKIR