Diyarbekirspor'dan Başsavcı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbekirspor'dan Başsavcı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

Diyarbekirspor'dan Başsavcı Yavuz'a ziyaret

6 saat önce

Diyarbekirspor yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.

Diyarbekirspor'dan Başsavcı Yavuz'a ziyaret, System.String[]

Diyarbekir spor yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Diyarbekirspor'da Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ile teknik direktör Şenol Demir, sporsever kimliği ile bilinen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret ederek kendisine forma takdim etti. Yavuz'a isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbekirspor forması takdim eden Avşar ve Demir, bir süre spor ve takımın durumu üzerine sohbet ederek kendisini maçlara davet etti.


Başsavcı Yavuz, ziyaretlerinden dolayı Avşar ve Demir'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Ahmet Yavuz, Diyarbakır, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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