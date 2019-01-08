Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

53 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Darıca Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcularından Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı.

İlk transferini Tuzlaspor'dan Serhat Konuk'u alarak gerçekleştiren Diyarbekirspor, Düzcespor'un 35 yaşındaki futbolcusu Salih Sefercik'e de renklerine bağlamıştı. Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için önemli bir transfer gerçekleştirmek için arayışlarını hızlandıran Diyarbekirspor, 2. Ligde forma giyen ve attığı gollerle adını duyuran Darıca Gençlerbirliği'nin deneyimli futbolcusu Aytaç Deniz'i kadrosuna katmayı başardı.

Geçen sezon Darıca Gençlerbirliğinin formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu, önemli bir kariyere sahip, Kahramanmaraşspor'da iki şampiyonluk yaşayan Aytaç Deniz'in, PTT 1. Ligde 27 maçı bulunuyor. TFF 2. Ligde 129 maçta görev yapan deneyimli futbolcunun, 16 gollü bulunuyor. Her iki kanatta oynayan ve sol ayaklı olan başarılı futbolcu, Diyarbekirspor'un Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, Darıca, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında da VAR Sistemi Uygulanacak Beşiktaş'ın Transfer Gündeminde Yer Alan Bereszynski, Son Antrenmanda Takımdan Ayrı Çalıştı

Arda Turan'ın Piyasa Değeri 33,5 Milyon Euro Düştü Ersun Yanal'ı Övdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:58:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]