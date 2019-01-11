Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

37 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Yeşil kırmızılı ekip, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliği'nden Aytaç Deniz, Serik Belediyespor'dan Taner Çelik, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk'tan sonra Darıca Gençlerbirliğinden Raşit Sevindir'i de renklerine bağladı. Önceki gün resmi sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu, Diyarbekirspor'un Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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