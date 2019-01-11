Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha
37 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı.
Yeşil kırmızılı ekip, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliği'nden Aytaç Deniz, Serik Belediyespor'dan Taner Çelik, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk'tan sonra Darıca Gençlerbirliğinden Raşit Sevindir'i de renklerine bağladı. Önceki gün resmi sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu, Diyarbekirspor'un Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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