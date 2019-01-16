Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Gümüşhanespor'dan Serdar Ümit Deniz'i transfer etti.

Diyarbekirspor'dan Bir Transfer Daha, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Gümüşhanespor'dan Serdar Ümit Deniz'i transfer etti.

Daha önce Serik Belediyespor'dan Taner Çekiç, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Darıca Gençlerbirliğinden Raşit Sevindir ve eski oyuncusu Vedat Budak'ı transfer eden yeşil kırmızılı ekip, son olarak Gümüşhanespor'dan Serdar Ümit Deniz'i renklerine bağladı. Diyarbekirspor, bu oyuncuyla birlikte dış transferde kadrosuna kattığı futbolcu sayısını 7 çıkardı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

serik, Vedat Budak, Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor
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