Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı - Son Dakika

Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı

30.10.2020 11:01
Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, bu sezon oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanarak 8 yıldır mücadele ettiği bu ligde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, bu sezon oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanarak 8 yıldır mücadele ettiği bu ligde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

4'ü lig ve 1'i kupa olmak üzere son 5 maçını kazanan Diyarbekirspor, ligde üst üste 4 maç kazanarak 15 puan ve averajla ligin zirvesine ortak oldu. Teknik direktör Şenol Demir yönetiminde galibiyet serisi yakalayan Yeşil-Kırmızılı takım, geleceğe umutla bakıyor. Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, elde edilen galibiyetler nedeniyle iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. Avşar, "Bu sezon oynadığımız 6 lig ve 1 kupa olmak üzere 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi aldık. Son 5 maçımızı kazandık. Kulüp tarihimizin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdik. Takım olarak çok iyi bir hava yakalamış durumdayız. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim anlamında uyum içerisinde çalışıyoruz. Kızılcabölükspor karşılaşmasında belki çok iyi oynamadık ancak iyi mücadele ederek galip geldik. Takım elinden geleni yaptı. Her zaman iyi oynayabiliriz, önemli olan bu durumlarda kazanmasını bilmektir. Biz de bu maçta bunu başardık, bundan dolayı sevinçliyiz. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek galibiyeti, pandemiden dolayı statta yer alamayan taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Pandemi sürecinin olumsuzluklarından dolayı kadromuzu geniş tuttuk. Her mevkide alternatif oyuncularımız var. Zaman zaman yaşanacak hastalıklar, sakatlıklar ve cezalara karşı sıkıntı kadro zenginliğimiz bulunuyor. Teknik heyetimize olan güvenimiz tamdır. Şenol hocanın gelmesinden sonra oynadığımız 5 maçı da kazandık. Sezon sonunda şampiyonluk özlemine son vereceğimize inanıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı
Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı
Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı
Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı

Teknik Direktör, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan en iyi başlangıç performansı - Son Dakika Spor

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