Diyarbekirspor'dan galibiyet rekoru - Son Dakika

Diyarbekirspor'dan galibiyet rekoru

02.11.2020 12:42
Diyarbekirspor'dan galibiyet rekoru, System.String[]

Misli.Com 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta liderliğe yükselen Diyarbekirspor, bu sezon oynadığı 8 resmi maçın 7'sini kazanırken, son 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Misli.Com 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta liderliğe yükselen Diyarbekirspor, bu sezon oynadığı 8 resmi maçın 7'sini kazanırken, son 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. 5 deplasman maçını da kayıpsız geçen Yeşil-Kırmızılı takım, ligde oynadığı deplasman maçlarında kalesinde gol görmeyerek ayrı bir başarıya imza attı.

Ligde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanıp 1'inde yenilerek topladığı 18 puanla lider durumda yer alan Diyarbekirspor, attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol görerek istikrarlı bir görüntü çizdi. Ligde son 5 maçın hepsini kazanan Yeşil-Kırmızılı takım, kupa ile beraber son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Teknik direktör Şenol Demir yönetiminde çıktığı 6 maçın tamamından zaferle ayrılarak önemli bir başarıya imza atan Diyarbekirspor, deplasmanda çizdiği başarılı grafikle dikkat çekti. 4 lig ve 1 kupa olmak üzere 5 dış saha maçının tamamını kazanan Diyarbekirspor, ligdeki 4 deplasman maçında da gol yemeyerek savunma başarısıyla öne çıktı. 7 lig maçında sadece 3 gol yiyen kaleci Salih Şenbaş, son Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında kurtardığı penaltı ile kritik galibiyette önemli pay sahibi oldu.

"Havaya girmeden, şımarmadan yolumuza devam edeceğiz"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yoğun maç programı arasında galibiyetler kazanarak kenti mutlu etmeye devam ettiklerini söyledi. Avşar, "Takımımız iç saha ve deplasman ayrımı yapmadan her yerde aynı mücadeleyi ortaya koyuyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı çok zorlu geçti. 4 gün önce maç oynamanın ve akabinde yolculuğa çıkmanın getirdiği yorgunlukla sahaya çıkmamıza rağmen ilk yarıda Okan Dernek'in güzel frikik golüyle öne geçmesini bildik. İkinci yarıda kalecimiz penaltı kurtardı, takım olarak skoru koruyarak 3 puanla ayrıldık sahadan. Lig uzun bir maraton. Havaya girmeden, gevşemeden ve şımarmadan yolumuza devam edeceğiz. Daha kazandığımız bir şey yok, sadece 7. hafta sonunda lideriz. Daha çok maç kazanmamız lazım. Büyük Diyarbakır camiasına verdiğimiz şampiyonluk sözünü yerine getirene kadar mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Malatya Yeşilyurt, Teknik Direktör, Diyarbakır, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan galibiyet rekoru - Son Dakika Spor


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