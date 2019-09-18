Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'dan Halide Edip Adıvar maçında yaşanan olaylara tepki
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Diyarbekirspor'dan Halide Edip Adıvar maçında yaşanan olaylara tepki

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvar maçında yaşanan olayları gündeme getirerek tepki gösterdi.

Diyarbekirspor'dan Halide Edip Adıvar maçında yaşanan olaylara tepki, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekir spor, Halide Edip Adıvar maçında yaşanan olayları gündeme getirerek tepki gösterdi.


Diyarbekirspor'dan yapılan açıklamada, 90 dakika boyunca Halide Edip Adıvar yöneticileri, kulüp başkanı ve taraftarları tarafından yedek kulübelerine, hocalarına ağza alınmayacak küfürlere maruz kaldıkları vurgulandı. Açıklamada, şeref tribününde ve yedek kulübelerinin arkasında oturan bazı şahısların art niyetli oldukları belirtildi. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"Futbolcularımızın eşlerine, çocuklarına ailelerine saldırmaya çalışıp, güvenlik güçlerinin gözü önünde küfürler yağdıran şahısları, devlet kanalının canlı yayınladığı, böylesine güzel bir atmosferi yanlı tutumu ve kararlarıyla sabote eden hakemleri, oyuncularımıza, yöneticilerimize en sert şekilde müdahale edip soyunma odasına kadar oyuncularımıza müdahale edip, çifte standart uygulayan stat güvenliğini kınıyoruz. Bu kadar ayıbın, bu kadar yanlışın üstüne uyduruk sebeplerden dolayı hocamız ve emektar malzemecimizin karakolda ifadelerinin alınmasına sebep olanları en sert şekilde kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyoruz. Biz rakibimize verilen penaltıyı değil, bize verilmeyen penaltıların nedenini merak ediyor ve soruyoruz? Neden; söz konusu Diyarbakır olunca zihninizde ne canlanıyor ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama bu kadar emeğin, bu kadar çabanın önüne geçmeye kimsenin hakkı yok! Canlı yayınlanan karşılaşmayı bu kadar yanlı yöneten hakemi, değerli spor kamuoyunun takdirine bırakıyor bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz." - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Halide Edip Adıvar, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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