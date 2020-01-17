Diyarbekirspor'dan İstanbul'daki taraftarlara çağrı - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan İstanbul'daki taraftarlara çağrı - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan İstanbul'daki taraftarlara çağrı

6 saat önce

Diyarbekirspor yönetimi, Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Modafenspor karşılaşması için İstanbul ve çevre şehirlerde yaşayan taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Diyarbekirspor'dan İstanbul'daki taraftarlara çağrı, System.String[]

Diyarbekirspor yönetimi, Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Modafenspor karşılaşması için İstanbul ve çevre şehirlerde yaşayan taraftarlara destek çağrısında bulundu.


Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahalarında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 9 maçlık galibiyet özlemine son verdiklerini ve Modafenspor karşılaşmasını da kazanarak bu çıkışı devam ettirmek istediklerini söyledi. Pazar günü saat 13.30'da Alemdağ Stadı'nda oynanacak maçın önemine dikkat çeken Avşar, gurbette yaşayan taraftarlardan maça gelerek takımın yanında olmalarını istedi.


"Centilmenlik ölçüleri içerisinde destek bekliyoruz"


Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Avşar, "Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Bu galibiyetle kenetlendiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu takım Diyarbakır'ındır, bu kenti ve bölgeyi temsil ediyor. Herkesten, her kesimden manevi destek bekliyoruz. Modafenspor maçı bizim için kırılma noktası olacak. Kazanırsak ligde çok şey değişecek. Alacağımız galibiyet önümüzü açacaktır. Takımın havası çok iyi. Bu maçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. İstanbul'un bizim için deplasman olmaması gerekiyor. İstanbul ve çevre şehirlerde yaşayan hemşehrilerimizden maça gelerek centilmence takıma destek olmalarını istiyoruz. Birlik ve beraberlik halinde hareket ederek hanemize yeni bir 3 puan yazdıralım" dedi. - DİYARBAKIR

Modafenspor, Nevşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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