Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek

6 saat önce

Diyarbakır'da Şehit Ali İhsan Çetinkaya İlkokulu öğretmeni Medine Eda Ceylan, öğrencilere "İki bin sayfa kitap okuyan öğrencileri gezi ile ödüllendireceğim" sözü verdi.

Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek, System.String[]

Diyarbakır'da Şehit Ali İhsan Çetinkaya İlkokulu öğretmeni Medine Eda Ceylan, öğrencilere "İki bin sayfa kitap okuyan öğrencileri gezi ile ödüllendireceğim" sözü verdi. Fedakar ve duyarlı öğretmenin başlattığı bu kampanyaya Diyarbekir spor yönetiminden destek geldi.


Diyarbekirspor yönetimi, 2 bin sayfa kitap okuyarak örnek bir tutum sergileyen öğrencilere spor ayakkabısı alarak ödüllendirdi. Diyarbekirspor'un Seyrantepe tesislerinde gerçekleştirdiği idmanı ziyaret eden kitap kurdu öğrencilerle Kulüp Başkanı Turan İlgin, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular yakından ilgilendi. Eğlence dolu bir gün geçiren öğrenciler, spor malzemesi desteğinden dolayı Kulüp Başkanı Turan İlgin ve Başkan Vekili Veysi Avşar'a teşekkür etti.


Aynı zamanda futbol hakemi olan öğretmen Medine Eda Ceylan, amaçlarının kitap okumayı sevdirmek olduğunu dile getirerek, Diyarbekirspor yönetiminin sergilediği bu anlamlı davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi! Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]