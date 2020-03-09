Diyarbekirspor'dan kötü yönetim gösteren hakemlere tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan kötü yönetim gösteren hakemlere tepki - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan kötü yönetim gösteren hakemlere tepki

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Altındağ Belediyespor maçının hakemlerine tepki gösterdi.

Diyarbekirspor'dan kötü yönetim gösteren hakemlere tepki, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Altındağ Belediyespor maçının hakemlerine tepki gösterdi.


Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Play-Off yarışında iki puanlarının gasp edildiğini söyledi. Avşar, 1-0 önde oldukları bölümde oyuncuları Uğur'a yapılan net penaltının verilmediğini belirtti. Avşar, "Hakem çok yakın olmasına rağmen oyuncumuza atılan kasti tekmeyi es geçti. Hem kırmızı kart hem penaltı olması gerekiyordu. Son dakikada yediğimiz golden önce oyuncumuz Güney'e yine rakip takım oyuncusu tarafından yapılan net bir dirsek var ama hakem bunu da vermedi. Hakkımız olan iki puan gasp edildi. Play-Off yarışında çok aleni bir şekilde mağdur edildik" dedi.


Altındağ Belediyesporlu taraftarların kötü tezahüratlarına da tepki gösteren Avşar, "Biz de en az onlar kadar, hatta onlardan daha fazla bu ülkeyi seviyoruz. Bu çirkin sloganları atanlar bir hafta önce sahamızda oynadığımız Nazilli Belediyespor maçının görüntülerini izleyip tribünlerimizdeki şanlı Türk bayrağını ve oyuncularımızın anlamlı davranışlarını izlesinler. Belki o zaman utanırlar. Bir grubun gerçekleştirdiği bu çirkinliği kınıyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz ve spordaki mücadelemizi de bu doğrultuda yapıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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