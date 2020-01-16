Diyarbekirspor'dan logo açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan logo açıklaması - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan logo açıklaması

22 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'da, kulüp logosuyla ilgili açıklama geldi.

Diyarbekirspor'dan logo açıklaması, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'da, kulüp logosuyla ilgili açıklama geldi.


Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar adına yapılan açıklamada, kulübün kullandığı logonun TFF tarafından tescillenen logoları olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bunun dışında Kulübümüzü temsilen başka bir logo kullanılmamaktadır. Resmi sosyal medya hesaplarımız dışında olan sayfalarda haberler, gönderiler ve paylaşılan resimler gerçeği yansıtmamakla birlikte bilgi kirliliğine de yol açmaktadır. Halkımız ve taraftarlarımızın bu hassasiyeti dikkate alarak resmi olmayan hesaplar dışındaki haberleri dikkatte almamalarını önemle rica ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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