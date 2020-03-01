Diyarbekirspor'dan Play-Off için dev adım - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan Play-Off için dev adım - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan Play-Off için dev adım

6 saat önce

Diyarbekirspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Diyarbekirspor'dan Play-Off için dev adım, System.String[]

Diyarbekirspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarışındaki çıkışını devam ettiriyor. Kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyesporu 1-0 mağlup eden Diyarbekirspor puanını 38'e yükselterek Play-Off umutlarını güçlendirdi. Maçın ardında futbolcular Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler için asker selamı vererek galibiyeti kutladı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, çok kritik bir maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Avşar, taraftarlara da teşekkür etti. Avşar, "Çok zorlu ve önemli bir maça çıktık. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Takım ve taraftarlar bütünleşti. Tek golle de olsa kazanmasını bildik. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik ruhu bizi hedefe taşıyacak buna inanıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Nazilli, Suriye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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