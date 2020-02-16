Diyarbekirspor'dan Play-Off yolunda dev adım - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbekirspor'dan Play-Off yolunda dev adım - Son Dakika Spor

Diyarbekirspor'dan Play-Off yolunda dev adım

7 saat önce

Deplasmanda Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Diyarbekirspor, rakibi ile puanını eşitleyerek Play-Off yarışında önemli bir engeli aştı.

Diyarbekirspor'dan Play-Off yolunda dev adım, System.String[]

Deplasmanda Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Diyarbekirspor, rakibi ile puanını eşitleyerek Play-Off yarışında önemli bir engeli aştı.


Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerine dikkat çekerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Avşar, "Hem bizim hem rakibimiz için çok önemli bir maçtı. Maçın genelinde iyi oynayarak haklı bir galibiyet elde ettik. Şenol Demir hocamızın göreve gelmesinden sonra takımımızın yükselişi var. Kazandıkça oyuncularımızın özgüveni arttı. Muğla deplasmanında elde edilen galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek 3 puanı taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Önümüzde 4 gün içinde üst üste oynayacağımız iki önemli maç var. Bu maçlardan 6 puan çıkararak Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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